Karsız kentin kayak şampiyonu

Yayınlanma: 24.11.2023 - 03:00

Güncelleme: 24.11.2023 - 03:00

İstanbul’dan İzmir’e taşınan milli kayakçı Lal Öktem, azmiyle başarılara imza atıyor. Yaşar Üniversitesi İletişim Fakültesi Görsel İletişim ve Tasarımı Bölümü tam burslu öğrencisi olan Lal Öktem, ulusal ve uluslararası kazandığı pek çok şampiyonluk ile adından söz ettiriyor. Milli sporcu, İzmir’in iklim şartlarından dolayı kayak ve kış sporlarına uzak bir kent olması nedeniyle Türkiye’deki antrenmanlarını Erzurum’da yapıyor.

ÜLKEMİZİ TEMSİL ETTİ

2016’daki milli takım seçmelerinde kadroya giren Lal Öktem, yurtdışında da ülkemizi temsil etti. Katıldığı müsabakalarda pek çok kez kürsüye çıkan genç yetenek, 2019 Uluslararası Çocuk Kupası’nda ayrı kategorilerde birincilik ve ikincilik kazandı. Ardından milli takımla, Fransa Val d’Isère’de düzenlenen çocuk kupasına katıldı. 2020’de yeniden milli takıma davet edilen Öktem, aynı yıl okullar arası Türkiye şampiyonasında birinci, yine aynı yıl uluslararası çocuk kupasında ise ikinci oldu. Milli kayakçı, 2021 yılındaki lig yarışmaların tamamında ise birinci oldu. Öktem, ayrıca 2021 Dünya Gençler Alp Disiplini Kayak Şampiyonası’nda ve 2022 Avrupa Olimpik Kış Festivali’nde ülkemizi temsil etti. Öktem, bu yıl büyük slalom branşında Türkiye şampiyonu oldu. İstanbul Kayak Kulübü’nün lisanslı sporcusu olan milli sporcu, başarılarıyla ülkemizin göğsünü kabartıyor.

ANTRENMAN YURTDIŞINDA

Milli sporcu, “Yoğun antrenman programım ve Türkiye’deki yarışmaların Erzurum’da düzenlenmesi nedeniyle kıs¸ın İzmir’de olamıyordum. Okulum aksıyordu bu nedenle derslerimi hep uzaktan çalışmak zorunda kaldım. Sınav senemde elimden geldiğince ikisini beraber yürütmeye çalıştım. Üniversitemizin spora ve sporcuya o¨nem verdiğini go¨rmek benim için tercih nedeni oldu. Antrenmanlarımı yurtdışında sürdürüyorum. Umarım, 2026 yılında İtalya’da yapılacak Milano Cortina Kış Olimpiyat Oyunları’nda ülkemi temsil etme hakkı kazanırım” dedi.