Afyonkarahisar’da fabrikada yangın

Yayınlanma: 27.03.2024 - 10:39

Güncelleme: 27.03.2024 - 11:12

Edinilen bilgilere göre, Bolvadin’de geri dönüşüm fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nednele yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alınan yangında 5 kişinin dumandan etkilendiği ve kontrol amaçlı hastaneye sevk edildiği kaydedildi.

11 SAAT...

11 saattir soğutma çalışmalarının devam ettiği fabrikaya 9 itfaiye, 7 kepçe ve 5 ambulans sevk edildi.

Yangın sonrası Bolvadin İlçe jandarma komutanlığına bağlı olay yeri inceleme ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.