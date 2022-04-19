Kars’ta 8 yaşındaki kız çocuğu kayboldu

19 Nisan 2022 Salı, 17:15

Olay, Kars merkez Halit Paşa Mahallesi’nde meydana geldi. Halitpaşa İlkokulu 1’inci sınıfta okuyan 8 yaşındaki Esma Nur Güney’i babası Müslüm Güney okula bıraktı.

Okul sonrası eve gelmeyen çocuğun annesi Esmer Güney okula giderek öğretmenine çocuğu sordu.

Öğretmeninden çocuğun okula gelmediğini öğrenen aile daha sonra her her tarafta kızlarını aramaya başladı. Kızlarını bulmayan aile durumu polis bildirdi.

3 çocuklu Güney ailesi her tarafta çocuklarını arıyor.



