'Kopyalama' yöntemiyle kart dolandırıcılığına suçüstü

Yayınlanma: 26.05.2023 - 11:17

Güncelleme: 26.05.2023 - 11:17

İstanbul Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çok sayıda kişinin bilgisi dışında banka veya kredi kartından para çekildiğini ihbar etmesi üzerine konuyla ilgili inceleme başlattı.

Yapılan çalışmalarda mağdur kişilerin farklı zamanlarda Fatih ilçesinde bir kafede oturduklarını belirledi. Bunun üzerine sözkonusu işyerinde inceleme yapan ekipler, kartların burada ödeme yapıldığı sırada pos cihazlarına takılan bir aparat sayesinde kopyalandığını daha sonra da şüphelilerin kopyaladıkları bilgilerle yeniden kart bastığını belirledi.

Ekipler, kartları kopyalayarak kart sahiplerinin hesaplarından yüklü miktarda para çeken şüphelilere operasyon düzenledi. Operasyonda şüpheliler Y.T. ve B.K. gözaltına alındı.

TUTUKLANDILAR

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 2 adet cep telefonu, 2 adet sim kart, 1 laptop ve 1 adet kart kopyalama cihazı ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Şüphelilerin kopyaladıkları kartlarla para çektikleri anlar ise ATM’lerin güvenlik kamerasına yansıdı. Ekipler, şüphelileri kameralar sayesinde tespit etti.