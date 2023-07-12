Kars’ta gazeteciye dayak: Koruma darbetti, kaymakam izledi

Yayınlanma: 12.07.2023 - 21:39

Güncelleme: 12.07.2023 - 21:39

Kağızman ilçesi Kaymakamı Okan Daştan ile görüşmek üzere kaymakamlığa gelen İhlas Haber Ajansı (İHA) Kağızman muhabiri Serkan Çağlar, aracını kaymakamlık bahçesine park etti. Aracını park ederek kaymakamlık binasına geçen Çağlar’a Kağızman Kaymakamı Okan Daştan’ın koruması F.T. ‘Aracını buraya çekemezsin” diyerek darbetti. Çağlar’ı tutarak yere yıkan koruma yerde darp ederken, kaymakamlık çalışanlarının olaya seyirci kalması da dikkat çekti.

VÜCUDUNDA MORLUKLAR OLUŞTU

İHA muhabiri Serkan Çağlar, daha sonra polis aracıyla Kağızman Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Burada sağlık kontrolünden geçen Çağlar’ın vücudunda morluklar oluştu. Darp raporu alan Çağlar, kaymakamın koruması F.T.’den davacı oldu.

Öte yandan Serkan Çağlar’ın darp edilmesinin ardından kaymakamlık önünde duran polis ekibine Kaymakam Daştan’ın ‘alın bunu’ der gibi eliyle polislere işaret etmesi de güvenlik kamerasında yer aldı.