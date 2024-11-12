Kars'ta görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü: Uçak seferleri ertelendi!

Kentte etkili olan yoğun sis hayatı olumsuz etkiledi. Görüş mesafesinin 5 metreye kadar düşmesi nedeniyle bazı trafik kazaları yaşandı, uçak seferleri ertelendi.

Kars'ta görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü: Uçak seferleri ertelendi!
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AA
Yayınlanma: 12.11.2024 - 11:39

Kars'ta etkili olan yoğun sis ve soğuk hava hayatı olumsuz etkiledi. Kentte gece başlayan ve etkisini arttıran yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü.

ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASI YAŞANDI

Kars-Erzurum kara yolunda etkili olan yoğun sis nedeniyle hasarlı zincirleme trafik kazaları meydana geldi.

Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'ndan, Kars Harakani Havalimanı'na 09.40'ta inmesi planlanan İstanbul-Kars uçak seferi, yoğun sis nedeniyle 14.00'e ertelendi.

Öte yandan soğuk hava nedeniyle bitkilerde kırağı oluştu.


Etiketler: #Kars #Sis #trafik kazası #uçak seferi

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