Kars'ta görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü: Uçak seferleri ertelendi!
Kentte etkili olan yoğun sis hayatı olumsuz etkiledi. Görüş mesafesinin 5 metreye kadar düşmesi nedeniyle bazı trafik kazaları yaşandı, uçak seferleri ertelendi.
Kars'ta etkili olan yoğun sis ve soğuk hava hayatı olumsuz etkiledi. Kentte gece başlayan ve etkisini arttıran yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü.
ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASI YAŞANDI
Kars-Erzurum kara yolunda etkili olan yoğun sis nedeniyle hasarlı zincirleme trafik kazaları meydana geldi.
Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'ndan, Kars Harakani Havalimanı'na 09.40'ta inmesi planlanan İstanbul-Kars uçak seferi, yoğun sis nedeniyle 14.00'e ertelendi.
Öte yandan soğuk hava nedeniyle bitkilerde kırağı oluştu.
Etiketler: #Kars #Sis #trafik kazası #uçak seferi
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