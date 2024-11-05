Artvin'de kar yağışı... 7 köye ulaşım sağlanamıyor!
Borçka ilçesine bağlı Efeler, Maral, Düzenli, Camili, Kayalar ve Uğur köyleri ile Yusufeli'nin Balcılı köylerine yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşım sağlanamadığı aktarıldı.
Artvin genelinde sağanak, yüksek rakımlı kesimlerde ise kar yağışı etkili oluyor.
Yoğun kar sebebiyle Borçka ilçesine bağlı Efeler, Maral, Düzenli, Camili, Kayalar ve Uğur köyleri ile Yusufeli'nin Balcılı köylerine ulaşım sağlanamıyor.
Karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri, yolların açılması için çalışma yürütüyor.
Artvin Belediyesi ekipleri de aralıklı sağanağın etkili olduğu kent merkezinde, yağmur suyu kanallarında oluşabilecek tıkanmaları önlemek amacıyla çalışma başlattı.
Öte yandan kar kalınlığı Kafkasör Yaylası'nda 5, Atabarı Kayak Merkezi'nde ise 10 santimetreye ulaştı.
Etiketler: #Artvin #kar yağışı #köy #Ulaşım
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