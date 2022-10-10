Kars'ta internet kablosu hırsızlığı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı

Kars'ın Kağızman ilçesinde, kablo hırsızlığına yönelik operasyonda 4 şüpheli suçüstü yakalandı.

AA
10 Ekim 2022 Pazartesi, 16:27
Kars'ta internet kablosu hırsızlığı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı
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Kars'ın Kağızman ilçesine bağlı Zuvar, Kümbet ve Toprakkale mahallelerinde son 2 ayda, 6 ayrı noktada internet kablolarının kesilip götürüldüğü ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerinin KGYS kayıtları ve fiziki takip sonucu yaptığı çalışmayla 4 şüpheli, kablo kestikleri sırada suçüstü yakalandı.

Gözaltına alınan R.A, S.A, E.K. ve A.O. İlçe Emniyet Müdürlüğündeki sorgusu sürüyor.

Polis ekiplerince yapılan aramada bir miktar kablo ve kesici alete el konuldu.


Kağızman Kars hırsızlık

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