Kars'ta internet kablosu hırsızlığı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı
Kars'ın Kağızman ilçesinde, kablo hırsızlığına yönelik operasyonda 4 şüpheli suçüstü yakalandı.
Kars'ın Kağızman ilçesine bağlı Zuvar, Kümbet ve Toprakkale mahallelerinde son 2 ayda, 6 ayrı noktada internet kablolarının kesilip götürüldüğü ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerinin KGYS kayıtları ve fiziki takip sonucu yaptığı çalışmayla 4 şüpheli, kablo kestikleri sırada suçüstü yakalandı.
Gözaltına alınan R.A, S.A, E.K. ve A.O. İlçe Emniyet Müdürlüğündeki sorgusu sürüyor.
Polis ekiplerince yapılan aramada bir miktar kablo ve kesici alete el konuldu.
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