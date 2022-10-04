Ekrem İmamoğlu'ndan Adil Karaismailoğlu’na 'emek hırsızlığı' yanıtı: 'Ben bilmem ama Bakan bilir'

04 Ekim 2022 Salı, 15:23

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “150 Günde 150 Proje” maratonu kapsamında 15 Eylül’de faaliyete geçen Zafer Mahallesi’ndeki Esenyurt Erkek Öğrenci Yurdu’nu ziyaret etti.

Ziyaret sonrası gazeteciler İmamoğlu'na, Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun katıldığı bir televizyon programında kendisi için söylediği "emek hırsızı" sözünü hatırlatarak, buna bir cevabı olup olmadığını sordu.

İmamoğlu da bunun üzerine “Ben emek hırsızlığı diye bir kavramı anlamam, bilmem ama Sayın Bakan bilir” diye konuştu.

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İmamoğlu, Esenyurt yurt gezisinden sonra Avcılar'a gitti. Yapımı devam ve trafiğe kapalı olan Marmara Caddesi'nden inceleme gezisi yapan İmamoğlu, çalışmalar hakkında bilgi aldı ve yurttaşlarla bir araya geldi.

KARAİSMAİLOĞLU NE DEMİŞTİ?

Karaismailoğlu, CNN TÜRK'te Tarafsız Bölge programına konuk olmuştu. Karaismailoğlu, "Tweet'in karşılığı tam bir emek hırsızlığıdır. Siz akşam keyif yaparken, oturduğunuz yerde 16 milyar saatlik bir çalışmayı 16 saniyelik tweet'le çalamazsınız. Üstüne çökmeye çalışıyor. Buna tabii ki müsaade etmeyeceğiz biz. 4,4 milyar TL'lik tamamen bakanlığımızın bütçesinden ve bunun tamamına yakını ödenerek bu proje bitti, tamamlandı" ifadelerini kullanmıştı.