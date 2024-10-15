Kars’ta kaçak içki operasyonu: 8 kişiye adli işlem

Yayınlanma: 15.10.2024 - 09:04

Güncelleme: 15.10.2024 - 09:05

Kars Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Kars merkezli Kağızman ve Sarıkamış’ta düzenlenen operasyonda kaçakçılara darbe vuruldu.

Kaçak içki üretimi ve satışını yapan 8 kişi gözaltına alınırken, şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, 60 şişe halinde toplam 30 litre sahte alkollü içki, 430 paket gümrük kaçağı sigara, 2 bin doldurulmuş makaron, 4 gümrük kaçağı cep telefonu ve 2 kilo gümrük kaçağı nargile tütünü ele geçirilerek muhafaza altına alındı.

Şüpheli 8 kişi gözaltına alınarak İl Emniyet Müdürlüğü’ne getirildi. Şüpheli 8 kişi hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet suçundan adli işlem yapıldı.