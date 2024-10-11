Tekirdağ'da 'sahte içki' operasyonu: 3 zanlı gözaltına alındı

Tekirdağ'da polis ekiplerince 155 litre sahte içki ele geçirildi.

Tekirdağ'da 'sahte içki' operasyonu: 3 zanlı gözaltına alındı
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AA
Yayınlanma: 11.10.2024 - 13:30

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sahte içki yapımı ve satışının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda ekipler, belirlenen 8 adrese operasyon düzenledi.

3 GÖZALTI

Aramada, 155 litre sahte içki, 20 aroma kiti, 4 litre etil alkol ile kaçak 103 saat, 129 parfüm ve 4 tıraş makinesi ele geçirildi.

Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.


Etiketler: #Sahte içki #içki

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