Kars'ta kaçak kazı yapan 2'si kadın 9 şüpheli suçüstü yakalandı
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde kaçak kazı yapan 2'si kadın 9 şüpheliyi jandarma ekipleri suçüstü yakaladı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede define bulmak amacıyla izinsiz kazı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, 2'si kadın 9 kişi suçüstü yakalandı. Şüphelilerin kazı yaparken kullandıkları kamyonet, 2 dedektör, 2 kürek, 2 kazma ve 1 levyeye el konuldu.
Gözaltına alınan H.D, A.D, O.D, C.D, H.D, M.D, A.D, F.D. ve F.Ö.A'nın jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Etiketler: #kazı #izinsiz kazı
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