Amorium Antik Kenti’ndeki kazı çalışmaları sürüyor
Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesindeki Amorium Antik Kenti'nde kazı çalışmaları devam ediyor. Yedi medeniyete ev sahipliği yapan antik kent, tarihi boyunca Hitit, Phryg, Yunan, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde kesintisiz yerleşim yeri olarak kullanılmış.
Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesinde geçtiğimiz yıllarda başlatılan ve 7 medeniyete ev sahipliği yaptığı bilinen Amorium Antik Kenti’ndeki kazı çalışmaları devam ediyor.
Emirdağ Kaymakamı Yasin Akgül, Amorium Antik Kenti’nde devam eden kazı heyeti ile bir araya geldi. Yetkililerden kazı çalışmaları hakkında bilgi alan Kaymakam Akgül, kazılarda ortaya çıkarılan eserlerle ilgilide bilgiler aldı. Kazı çalışmalarının devam ettiği antik kentin M.Ö.2000’li yıllardan itibaren Hitit, Phryg, Yunan, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde kesintisiz yerleşim gördüğü biliniyor.
Amorium’un, Roma Senatosu tarafından bölgede kendi parasını basma izni verilen ilk şehirler arasında oluşu, M.Ö.1’inci yüzyıl başlarında Doğu Phrygia’da önemli bir pozisyonda olduğunu gösteriyor.
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