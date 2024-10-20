Kars'ta kar yerini soğuk havaya bıraktı

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde soğuk hava etkili oldu.

Kars'ta kar yerini soğuk havaya bıraktı
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AA
Yayınlanma: 20.10.2024 - 12:11

İlçede hava sıcaklığının sıfırın altında 6 dereceye düşmesiyle araç camları buz, bitkiler ve bahçe çiçekleri kırağı tuttu.

Yollarda oluşan buzlanma nedeniyle arabalar kontrollü şekilde ilerleyebildi. Keklik Vadisi'ndeki küçük göletler, şelaleler dondu, buz sarkıtları oluştu.

Vatandaşlardan Arda Turut, havaların soğuduğunu belirterek, "Sabah kalktık araçların camlarını temizledik. Arabayı çalıştıracağız, kendisini toparlasın ancak ısınır. Belli ki bir iki gün ayaz soğuk olacak" dedi.

 


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