Kars'ta "köpek dövüşü" operasyonunda 41 kişi hakkında işlem yapıldı
Kars'ın Selim ilçesinde köpek dövüşü yaptırdıkları ve bahis oynadıkları iddia edilen 41 kişi hakkında işlem yaptı.
Kars'ın Selim ilçesinde İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine ilçeye bağlı Benliahmet köyü yakınlarında köpek dövüşlerinin yapıldığı alana operasyon düzenledi.
Köpek dövüşü için toplanan kalabalık, jandarma ekiplerini görünce kaçmaya başladı.
Farklı noktalara kaçan 41 kişiyi yakalayan jandarma ekipleri, ifadelerine başvurulan kişiler hakkında "köpek dövüşü yaptırma" ve "bahis oynama, oynatma" suçlarından işlem yaptı.
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