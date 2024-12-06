Kars'ta korkunç kaza! Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 1'i çocuk 4 kişi yaralandı

Kars'ta hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 1'i çocuk, 4 kişi yaralandı.

Kars'ta korkunç kaza! Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 1'i çocuk 4 kişi yaralandı
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AA
Yayınlanma: 06.12.2024 - 16:13

Kars istikametinden Digor ilçesine doğru giden D.Y'nin kullandığı 29 DC 939 plakalı hafif ticari araç, TOKİ bölgesinde ana yola çıkan H.E yönetimindeki 33 KY 444 plakalı otomobille çarpıştı.

4 KİŞİ YARALADI

Kazada sürücü H.E ile aracında bulunan B.Y, C.Y ve 3 yaşındaki H.Y yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi'ne kaldırıldı.

 


Etiketler: #Kars

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