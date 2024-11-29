Defne Samyeli'den şoke eden açıklama: 'Karşıma doğru kişi çıkarsa 24 saatte bile evlenebilirim'
Defne Samyeli, evlilik ve anne olma konusundaki görüşlerini paylaştı: "Doğru kişi karşıma çıkarsa, 24 saatte bile evlenebilirim," diyen Samyeli, bekar hayatından memnun olduğunu da vurguladı.
Ünlü şarkıcı ve sunucu Defne Samyeli, özel hayatına dair yaptığı açıklamalarla dikkat çekti. Yıllara meydan okuyan fit vücudu ve kusursuz cildiyle sık sık gündeme gelen Samyeli, evlilik ve anne olma konusundaki görüşlerini paylaştı.
Bir magazin programında karşısına doğru kişi çıkarsa evlenip evlenmeyeceği sorusuna Samyeli, "Evlenebilirim tabii, evlenmek için doğru insan çıkarsa, tabii evet. Neden olmasın? Bekar hayatımda çok mutluyum. Ben de onlar için evlenilecek insan olmayabilirim" şeklinde yanıt verdi.
Anne olma konusunda ise Samyeli, "Olurum evet. Hiç öyle bir isteğim yok ama olursa hayır demem" dedi.
Samyeli, "Hayatımın son 15 yılı, arayışlar içinde olmadığım bir dönemdi. Şimdi çocuklarım kocaman, keyfim çok yerinde. Eğer sürpriz bir şekilde yuva kurabileceğim biri karşıma çıkarsa, hiç düşünmem, 24 saatte bile evlenebilirim" diyerek dikkat çeken bir açıklama yaptı.
Defne Samyeli'nin açıklamaları, özel hayatıyla ilgili merak edilenleri bir kez daha gündeme taşıdı.
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