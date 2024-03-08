Kars'ta metamfetamin operasyonu: 1 kişi tutuklandı!

Kars polisi kent merkezi ve Akbaba köyünde kaçakçılara yönelik operasyon yaptı. Operasyon kapsamında gözaltına alınan bir kişi hakkında tutuklama kararı verildi.

İHA
Yayınlanma: 08.03.2024 - 10:24
Kars'ta metamfetamin operasyonu: 1 kişi tutuklandı!
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Kars Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, Kars merkez ve bağlı Akbaba köyünde eş zamanlı operasyon yapıldı.

Operasyonda; 2 ikametten 2 parça halinde toplam 52,1 gram metamfetamin, 2 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet tabanca şarjörü, 42 adet tabanca fişeği, 3 adet uzun namlu şarjörü, 31 adet uzun namlu fişeği, 1 adet av tüfeği şarjörü ve 11 adet kartuş ele geçirildi.

1 KİŞİ TUTUKLANDI!

Polis operasyonlarında 3 şahıs "uyuşturucu madde ticareti yapmak" ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun’a Muhalefet suçlarından adli işlem yapılarak gözaltına alındı. Adli makamlara sevk edilen M.İ. (33) adlı şahıs tutuklandı.


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