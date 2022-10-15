Kars'ta sis etkili oldu

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde sis nedeniyle sürücüler yolda ilerlemekte güçlük çekti.

AA
15 Ekim 2022 Cumartesi, 11:32
Kars'ta sis etkili oldu
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Kars'ın Sarıkamış ilçesinde gece aralıklarla devam eden yağmurun ardından sabah sis etkili oldu.

Özellikle Cıbıltepe Kayak Merkezi'ndeki tesisler bölgesi ile ormanlık alanlarda etkili olan sis, görüş mesafesini yer yer 40 metreye düşürdü.

Sis nedeniyle sürücüler araçlarıyla yolda güçlükle ilerleyebildi.

 


Kars Sarıkamış Sis

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