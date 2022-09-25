Kars’ta tırla otomobil çarpıştı: 4 ölü
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde tırla otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi hayatını kaybetti.
Kaza, Sarıkamış-Erzurum karayolunda meydana geldi.
Kars’tan Erzurum istikametine seyir halindeki 48 U 8362 plakalı otomobil ile 63 AAB 271 plakalı tır çarpıştı. Kazada otomobil bulunan A.Ç., N.A., R.S. ve İ.T. Hayatını kaybetti. Tır sürücüsü ise gözaltına alındı.
Kazayı gören yurttaşlar durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine çok sayıda jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen jandarma ekipleri kaza yerinde güvenlik önlemleri aldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde 4 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Hayatını kaybedenlerin cansız bedenleri Sarıkamış Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Tır sürücüsünün gözaltına alındığı kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.
Video Haberler
- Yurttaş neye uğradığını şaşırdı
- Akşener'den 'Erdoğan'ın aşkı' çıkışı
- Çay ocağı 15 yılda 5 bin çay paketi biriktirdi
- Ihlara Vadisi'nde balonla yolculuk tekrar başladı
- Felçli 'Dost'un evi, Meclis
- 70 yıl sonra gidip eserini yeniden gördü
- Günde 20 bardak çay içiyor
- Bu kez eşyaları değil evi taşıdılar
- Putin askeri seferberlik ilan etti
- Eylül ayında yağan karı görmek için Uludağ'a çıktılar
En Çok Okunan Haberler
-
- Yurttaş neye uğradığını şaşırdı
- 'O isim aday olursa erken seçim...'
- 'Millet'ten 'Cumhur'a kötü haber
- Kılıçdaroğlu'nu eleştireyim derken...
- Putin'le ilgili bomba iddia!
- Afiş skandalında yeni gelişme...
- 'Toryum gerçeğinden haberimiz var mı?'
- Akşener'den 'Erdoğan'ın aşkı' çıkışı
- Aklın ve mantığın katili imam konuştu!
- Kansere yakalanan Hakan Özoğuz'dan açıklama