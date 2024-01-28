Kars’ta trafik kazası: 1’i ağır 9 yaralı

Yayınlanma: 28.01.2024 - 10:11

Güncelleme: 28.01.2024 - 10:11

Kars’ta etkili olan kar yağışı sonrası karayollarında oluşan buzlanma kazayı da beraberinde getirdi. Dün akşam saatlerinde Kars-Ani güzergahında 3 aracın karıştığı yaralanmalı kaza meydana geldi.

Yalınkaya Köyü civarında O.F. himayesindeki 35 KD 3080 plakalı araç, Y.K himayesindeki 34 SC0874 araç ve M.Z.T. himayesindeki 36 AY 987 plakalı kamyonet karayolundaki buzlanma nedeniyle çarpıştı.

Kazayı gören diğer sürücüler olayı jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen ambulans araçlarda bulunan yaralılar O.F., Y.K., M.Z.T, G.Ö.B., H.E.B. ve V.F. ilk tedavilerinin ardından hastaneye götürdü. Kazada 1’i ağır olmak üzere 3 araçta bulunan toplam 9 kişi yaralandı.

Kaza bölgesine gelen Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alarak, trafiğin sağlıklı devam etmesini sağladı. Kaza sonrası maddi hasar oluşan araçlar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılırken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.