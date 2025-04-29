Kars’ta uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

Kars’ta TEM ve Narkotik ekiplerince yapılan operasyonda yakalanan 2 kişi, ‘uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan tutuklandı.

Kars’ta uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama
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İHA
Yayınlanma: 29.04.2025 - 09:25

Kars Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde uyuşturucu madde tacirlerine yönelik operasyon düzenlendi.

Düzenlenen operasyonda "TCK-188 Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Yapmak" suçundan M.K. (37) ve A.F.Ö. (37) gözaltına alınırken yapılan aramada, 205,91 gram metamfetamin, 10 bin 915 lira suçtan elde edilen gelir ve uyuşturucu madde paketlemede kullanılan çok sayıda kilitli poşet ele geçirildi.

Oolay ilgili olarak gözaltına alınan M.K. ve A.F.Ö. İl Emniyet Müdürlüğü’ne getirildi. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Etiketler: #Kars #uyuşturucu #Operasyon

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