Kars’ta uyuşturucu taciri 2 kişi tutuklandı

Yayınlanma: 23.07.2024 - 11:57

Güncelleme: 23.07.2024 - 11:58

Kars İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, ‘Sokak Satıcıları ve Torbacı’ olarak tabir edilen uyuşturucu madde satıcılarına yönelik 1 apart ve 1 araca operasyon düzenlendi.

Düzenlenen operasyonda yapılan aramada, 5 parça halinde toplam 12,77 gram bonzai, 3 parça halinde toplam 2,23 gram metamfetamin ve suçtan elde edilen 8 bin 100 TL. para ele geçirilerek muhafaza altına alındı.

Olay ilgili olarak B.S. ve F.K. gözaltına alınarak İl Emniyet Müdürlüğü’ne getirildi. Şüpheli 2 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Adliye’ye sevk edilen B.S. ve F.K: çıkarıldıkları mahkemece “TCK-188 Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Yapmak” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.