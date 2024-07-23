Kırıkkale’de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Kırıkkale’de sentetik 392 adet ecza hapı ile yakalanan iki şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

İHA
Yayınlanma: 23.07.2024 - 10:02
Kırıkkale’de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
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Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, sokak satıcıların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar sonucunda F.A. ve Y.B. isimli şahısların üzerinde 392 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi.

Polis ekiplerince gözaltına alınan iki şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.


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