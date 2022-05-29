Kartal açıklarında iki gemi çarpıştı
İstanbul Kartal açıklarında iki kuru yük gemisi hafif şekilde çarpıştı. Kıyı Emniyeti ekipleri, herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı kazaya ilişkin tutanak tutarken, kaza anı cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kaza, akşam saatlerinde Kartal Sahili açıklarında meydana geldi. Mare isimli kuru yük gemisi bilinmeyen nedenle kontrolden çıkarak Arel 4 adlı kuru yük gemisine çarptı.
Hafif şekilde çarpışma sonucu herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Bildirilmesi üzerine Kıyı Emniyeti ekipleri sevk edildi.
Ekipler, iki geminin bordasında hasar tespitinde bulunarak, tutanak tuttu. İki geminin çarpıştığı anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
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