Kartal'da çöken ve 21 kişinin can verdiği Yeşilyurt Apartmanı davasında karar!

İstanbul'da Kartal Orhantepe Mahallesi Bankalar Caddesi Sema Sokak'ta bulunan 9 katlı Yeşilyurt Apartmanı, 6 Şubat 2019'da çökmüş, olayda 21 kişi hayatını yitirmiş, 17 kişi yaralanmıştı.

İNCELEMELERDE KAÇAK KATLAR VE KALİTESİZ MALZEME TESPİT EDİLDİ

Yapılan incelemelerde binanın projede 7 kat olarak planlandığı, kaçak olarak 2 kat eklendiği ve katların büyütüldüğü belirlendi. Beton kalitesinin TSE standartlarına uygun olmadığı, beton içerisinde deniz kumu ve midye kabukları bulunduğu tespit edildi.

PROJE SORUMLULARI VE BELEDİYE GÖREVLİLERİ HAKKINDA DAVA AÇILDI

Olayın ardından binanın proje sorumluları ile Kartal Belediyesi'nde görev yapan belediye başkan yardımcısı, imar müdürleri, mühendis ve şeflerin de aralarında bulunduğu toplam 34 sanık hakkında dava açıldı.

Sanıklar hakkında "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

TALİ KUSURLU BELEDİYE GÖREVLİLERİNE 4 YIL 2 AY HAPİS CEZASI

Dosyaya geçen yıl sunulan bilirkişi raporunda, yıkımın zeminden kaynaklanmadığı, kaçak katlar ve kalitesiz malzeme kullanımının yıkıma neden olduğu belirtildi. Raporda, yapı sahibi ve müteahhit Hikmet Yeşilyurt ile inşaatın teknik uygulama sorumlusu Uğur Mısırlıoğlu'nun asli kusurlu olduğu, kaçak katların tespit edilmesine rağmen işlem yapılmamasından dolayı bazı belediye görevlilerinin tali kusurlu olduğu kaydedildi.

Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında mahkeme heyeti, sanık Uğur Mısırlıoğlu'nu önce 10 yıl hapis cezasına çarptırdı, indirim uygulanarak ceza 8 yıl 4 aya düşürüldü. Tali kusurlu bulunan Abdi Kesimal, Ali Cihan Közer, Taşkın Koçer ve İbrahim Çoban ise ayrı ayrı 4 yıl 2'şer ay hapis cezasına çarptırıldı. Diğer sanıklar hakkında ise kusur bulunmadığı gerekçesiyle beraat kararı verildi.