Kartal’da emeklilerden geçim eylemi: 'Krizi biz yaratmadık, faturasını da biz ödemeyeceğiz'

Birleşik Emekliler Sendikası’nın çağrısıyla Kartal Sahil Meydanı’nda toplanan emekliler, düzenledikleri basın açıklamasıyla hükümete seslendi. “Krizi biz yaratmadık, faturasını da biz ödemek istemiyoruz” diyen emekliler, geçim sıkıntısına karşı iktidarı adım atmaya çağırdı.



“YANDAŞA KAYNAK VAR, EMEKLİYE YOK”

Eylemde “Yandaşa ballı kaymak, emekliye yok kaynak” ve “Yaşasak hayat, ölsek mezar pahalı” pankartları taşıyan emekliler, yaşadıkları ekonomik zorluklara dikkat çekti. Yapılan açıklamada, 17 milyon emeklinin ekonomik olarak hayatta kalmasının artık mümkün olmadığını belirten sendika temsilcileri, “Emekli beslenemiyor, barınamıyor, sağlık hizmeti alamıyor” dedi.

“SABRIMIZ DA EMEKLİ OLDU”

Emekliler, “Sabredin” denilerek oyalanmaktan bıktıklarını ifade ederek, “Sabrımız da emekli oldu. Kalıcı ve köklü çözümler istiyoruz. Ya geçim hakkı, ya seçim hakkı” sözleriyle tepkilerini dile getirdi.

EMEKLİ MAAŞIYLA GEÇİNMEK MÜMKÜN DEĞİL

Açıklamada, AKP döneminde emeklilerin birçok hakkının ellerinden alındığı vurgulandı. 2002’de 8 çeyrek altın değerinde olan en düşük emekli maaşının, bugün yalnızca 2 çeyrek altına denk geldiği belirtildi. Aynı dönemde emeklilerin kıdem tazminatlarıyla ev alabilirken, artık sadece bir yıllık kira bedelini bile karşılayamadıkları kaydedildi.

“23 YIL DAHA BEKLEYECEK NE SABRIMIZ NE VAKTİMİZ KALDI”

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “23 yıllık iktidarınız boyunca emekliyi ‘sabredin, şükredin’ diyerek oyaladınız. Artık sabrımız da vaktimiz de kalmadı. Seçtiklerimiz örgütlü zenginleşirken, biz örgütsüz yoksullaşıyoruz. Bir toplumun refahı, yöneticilerin itibarından değil, yaşlılarının yaşam standardından anlaşılır.”

EMEKLİLERİN TALEPLERİ

Basın açıklamasında, emeklilerin talepleri de madde madde sıralandı:

Kök aylıkların asgari ücretle eşitlenmesi

Gerçek enflasyon oranında en az yüzde 35 zam

Bayram ikramiyesinin asgari ücret seviyesine çıkarılması

Sağlıkta ve ilaçta katkı paylarının kaldırılması

Banka promosyonlarının açık artırma usulüyle belirlenmesi

Emekli sendikalarının tanınması ve toplu sözleşme hakkı



