Kartal'da denizde bomba bulundu: Etkisiz hale getirildi

22 Ağustos 2022 Pazartesi, 10:14

İstanbul Kartal Sahili'nde dün saat 14.00 sıralarında iddiaya göre, sahile yüzmeye gelen yurttaşlar kıyıdan 3 metre uzaklıkta 2 metre derinlikte olan bir cisimle karşılaştı.

Cismin el bombası olduğunu anlayan çevredeki yurttaşlar olayı polis ekiplerine bildirdi. Adrese gelen ekipler çevrede güvenlik önlemi alırken deniz polisi, kıyı emniyet personeli de çalışmalara destek verdi.

Bombayı etkisiz hale getirme çalışmaları içinse sabah saatlerinde SAS timleri de adrese sevk edildi. Adrese gelen SAS timleri bombanın bulunduğu alana dalış yaparak bombayı kıyıya çıkardı. Yürütülen çalışmalar sonrası el bombası etkisiz hale getirildi. Kıyıya çıkarılan el bombası incelenmek üzere emniyete götürüldü.