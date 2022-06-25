Kartal'da iki otomobil çarpıştı: 4 kişi yaralandı

İstanbul Kartal'da iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu.

AA
25 Haziran 2022 Cumartesi, 17:07
Kartal'da iki otomobil çarpıştı: 4 kişi yaralandı
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Sahil yolu Turgut Özal Bulvarı'ndan Pendik istikametine giden M.E.N'nin kullandığı 35 BEP 90 plakalı otomobil, E.A. idaresindeki 34 UV 0357 plakalı otomobille çarpıştı. Refüje çıkarak devrilen otomobilin sürücüsü E.A. ile yanındaki 2 kişi ve diğer sürücü yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

TRAFİK YOĞUNLUĞU OLUŞTU

Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bulvarda Pendik istikametine oluşan trafik yoğunluğu, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.


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