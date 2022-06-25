Konya'da kaymakam ve vekili kaza yaptı
Konya'da Ahırlı Kaymakamı Alperen Celepci ile Yalıhüyük Kaymakam Vekili İbrahim Yazıcı, trafik kazasında yaralandı.
Konya'da Ahırlı Kaymakamı Alperen Celepci yönetimindeki otomobil, Ortakaraören Mahallesi yakınlarında seyir halindeyken traktöre çarpmamak için manevra yapınca kontrolden çıktı.
Şarampole sürüklenen otomobildeki Celepci ile Yazıcı yaralandı.
İhbar üzerine ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Celepci ve Yazıcı'nın durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Hastaneye gelen Seydişehir Kaymakamı Deniz Pişkin, "Yaralıların durumu iyi. Herhangi bir kırık veya çıkıkları yok. Şu anda müşahede altında tutuluyorlar" dedi.
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