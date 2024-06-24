Kartal’da kontrolden çıkan otomobil refüje girdi: 3 yaralı

İstanbul Kartal’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kontrolden çıkıp yolun ortasındaki ağaçlara çarparak durabildi. Kazada sürücü dahil 3 kişi yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 24.06.2024 - 08:19
Kartal’da kontrolden çıkan otomobil refüje girdi: 3 yaralı
Abone Ol google-news

Olay, Kartal ilçesi, Orhantepe Mahallesi, Turgut Özal Bulvarı Kadıköy istikametinde yaşandı.

İddiaya göre, Can Ozmen hakimiyetindeki 34 SB 2022 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle kontrolden çıkıp yolun ortasındaki ağaçlık alana çarparak durabildi.

Kazada araç sürücüsü dahil 3 kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşlar tarafından sağlık ekiplerine haber verildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı vatandaşları hastaneye kaldırırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.


kartal haberleri trafik kazası haberleri

İlgili Haberler

Beşiktaş Belediyesi, yangın bölgesindeki yaralı hayvanlara müdahale ediyor

Beşiktaş Belediyesi, yangın bölgesindeki yaralı hayvanlara müdahale ediyor
Sivastopol'e füze saldırısı: Ölü ve yaralılar var

Sivastopol'e füze saldırısı: Ölü ve yaralılar var
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler