Kartal’da park halindeki otomobil bir anda patladı
İstanbul Kartal’da park halindeki bir otomobil henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı patladı. Olayla ilgili inceleme başlatan ekipler araçta üç adet çakmak gazı buldu. Polisin olayla ilgili çalışmaları devam ediyor.
İstanbul Kartal Sahilyolu üzerinde bulunan bir otoparkta patlama meydana geldi. İddiaya göre, park halindeki 34 KY 4532 plakalı Ford marka otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle patladı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmazken araç sürücüsü kontrol için olay yerine gelen ambulans ile hastaneye götürüldü. Araçta üç tane çakmak gazı bulundu.
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