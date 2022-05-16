Kartal'da yolu kapatarak 'drift' yapan sürücü yakalandı

16 Mayıs 2022 Pazartesi, 14:03

Kartal Sahili Turgut Özal Bulvarı Maltepe istikametinde meydana gelen olayda, düğün konvoyundaki 55 ALB 83 plakalı otomobilin sürücüsü, sahil yolunu kapatarak onlarca sürücünün gözü önünde 'drift' yaptı. Diğer sürücüler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilen sürücü polise ihbar edildi.

EHLİYETİNE EL KONULDU

Görüntüleri inceleyen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği ekipleri, otomobil sürücüsünün kimliğini tespit etti.

Furkan A. adlı sürücü gözaltına alınarak, 10 bin 71 TL idari para cezası uygulandı. Furkan A.'nın ehliyetine 2 ay süreyle el konuldu.