Drift festivalinde faciadan dönüldü: Balkon ve platform çöktü, araçta yangın çıktı!
Antalya'da, 'Tuning Festivali'ni izleyenlerin bulunduğu balkon çökerken, kısa süre sonra Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk'ün içinde bulunduğu, drift yapılan araçta yangın çıktı. Ödül töreninde ise kürsünün olduğu platformda çökme meydana geldi. Art arda yaşanan olaylarda yaralanan olmadı.
Elmalı ilçesinde düzenlenen 'Tuning Festivali'nde bir araya gelen hız tutkunları, özel donanımlı araçlarla gösteri yaptı. Toptancı halindeki gösterileri izlemek isteyenler, dükkanların üzerindeki balkonlarda yerini aldı.
ÖNCE BALKON ÇÖKTÜ...
Gösterileri izleyen onlarca kişinin bulunduğu balkon, ağırlıktan çöktü. Balkondakilerle balkonun altında gösteriyi izleyenler, yaralanmadı.
Kısa süreli paniğin yaşandığı olayın ardından gösterilere devam edildi. Çökme anı ise seyircinin cep telefonu kamerasına yansıdı.
SONRA YANGIN ÇIKTI
Drift tutkunlarını buluşturan festivalde ikinci kaza, Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk'ün bindiği otomobildeyken yaşandı. Drift yapılırken, otomobilden aniden yükselen alevlere, çevredekiler yangın tüpleriyle müdahale etti.
Otomobil sürücüsü ile Başkan Öztürk, müdahalenin ardından araçtan çıkarıldı.
PLATFORM DA ÇÖKTÜ
Yangından kısa süre sonra da derece yapan drift sürücülerinin ödüllendirildiği tören gerçekleştirildi. Festivalin sonundaki ödül töreninde, kürsünün bulunduğu platformda çökme meydana geldi. Başkan Öztürk ve ödül verdiği sürücüler, zor anlar yaşadı.
Kısa süreli panik yaşanırken, bu olayda da yaralanan olmadı.
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