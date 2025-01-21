Yayınlanma: 21.01.2025 - 14:22

Güncelleme: 21.01.2025 - 14:22

Bolu’da 10 kişinin yaşamını yitirdiği yangının meydana geldiği Kartalkaya’daki Grand Kartal Otel’in yetkilisi olan Batı Karadeniz Turizm Otelcileri Derneği Başkanı Halit Ergül, 3 gün önce yaptığı açıklamada otelde yüzde 80 doluluk oranı olduğunu, yüzde 100'e ulaşmasını beklediklerini söylemişti. Peki, Kartalkaya Grand Kartal Otel'in yetkilisi Halit Ergül kimdir?

HALİT ERGÜL KİMDİR?

Türkiye'yi yasa boğan yangının yaşandığı Grand Kartal Otel’i Mazhar Murtezaoğlu kurdu. 2019 yılında Mazhar Murtezaoğlu’nun ölümünden sonra oteli, kızı Emine Ergül ve damadı Halit Ergül'ün devraldığı belirtildi.

Halit Ergül aynı zamanda Batı Karadeniz Otelciler Derneği Başkanı, Bolu Ticaret ve Sanayi odası Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) Karadeniz Bölge Temsilcisi.

"BÜTÜN OTELLER HAZIR"

Ergül 3 gün önce şu ifadeleri kullandı:

"Bütün oteller hazırlıklarını yaptılar, misafirlerini bekliyorlar. Sömestr tatilinde otel fiyatları gecelik oda 18 binden başlıyor ve 50 bin TL'ye kadar yükseliyor. Hatta özel odalara ve villalara gidersek fiyatlar artıyor.

Pistlerde kar kalınlığı 1 metre ve tüm pistler açık. Çocuklara yönelik kayak okulları var. Çocuklara yönelik parkurlar var. Bu şekilde misafirlerin eğlenmesi için de aktiviteler var. Sömestr tatilinde en az bir 50 bin kişi bekliyoruz."