Yayınlanma: 21.01.2025 - 12:12

Güncelleme: 21.01.2025 - 12:12

Sözcü gazetesi yazarı Nedim Türkmen'in, yangın nedeniyle 10 kişinin hayatını kaybettiği Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan Grand Kartal Otel'de ailesiyle birlikte tatil yaptığı öğrenildi. Türkmen'e sabah saatlerinden bu yana ulaşılamadığı belirtildi. Peki, Nedim Türkmen kimdir, kaç yaşında? Kartalkaya otel faciasında ulaşılamayan Nedim Türkmen'in sağlık durumu nasıl?

NEDİM TÜRKMEN KİMDİR?

Nedim Türkmen, 1 Mayıs 1966 tarihinde Ordu'da dünyaya geldi. Ankara Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu. Yüksek lisans ve doktorasını da aynı üniversitede yaptı. Ankara Üniversitesi'nde mali ve vergi hukuku derslerine girdi. 2004 yılından bu yana Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Yüksek Okulu'nda Kamu Maliyesi derslerine girmektedir. Türkmen Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin kurucusu ve sahibidir. Evli ve üç çocuk babasıdır.

1 Haziran 2009'da yapılan Orduspor kongresinde 116 oy ile Orduspor Kulübü Başkanı seçilmiştir. Göreve geldikten 2 yıl sonra Orduspor'un 26 yıllık Süper Lig özlemine son vermiştir. Dünyaca ünlü teknik direktör Hector Cuper'i Orduspor'un başına getirerek dikkatleri üzerine çekmiştir.

SÖZCÜ YAZARI NEDİM TÜRKMEN DE OTELDEYDİ

Sözcü Gazetesi yazarı Nedim Türkmen de yangının meydana geldiği oteldeydi. Ailesiyle birlikte otelde olan Türkmen'e sabahtan bu yana ulaşılamadığı belirtildi.