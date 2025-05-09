Kartalkaya Komisyonu’nda AKP’li vekil de bakanlıklar için soruşturma izni istedi: ‘Kaçmak suçluluk göstergesi olur’

Yayınlanma: 09.05.2025 - 04:00

Güncelleme: 09.05.2025 - 07:32

Kartalkaya’da 78 kişinin yaşamını yitirdiği otel yangınını araştırmak için kurulan Meclis komisyonunda önceki gün bakanlıkların olayla ilgili soruşturma izni vermemesi gündeme geldi. AKP’li milletvekilleri, durumu eleştirdi.

Konuyla ilgili konuşan AKP Konya Milletvekili Tahir Akyürek “Çalışma Bakanlığı’nın da il özel idaresinin de belediyenin de Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın da sorumluluğu var. Soruşturma izni verilmemesi de doğru bir şey değildir. Soruşturma izninden kaçınmak suçluluk göstergesi olur. Soruşturma izni verilmelidir ve yargıda herkesin sorumluluğu oranında ortaya çıkarılmalıdır” dedi. Komisyon Başkanı Selami Altınok’un ise, bakanlığın soruşturma izni vermemesi konusunu gündeme getiren vekillere verdiği “Yani verir, vermez. Verirse verir, vermezse cumhuriyet savcısı veyahut o mağdur taraf ilgilisine göre idare mahkemesine, ilgisine göre Danıştay’a itiraz eder. Oradan çıkar” yanıtı dikkat çekti.

‘GELMEDİYSE BEN NE YAPAYIM?’

AKP Kahramanmaraş Milletvekili Tuba Köksal da yangınla ilgili bazı bilgilere sosyal medyadan ulaştıklarını söyledi. “Yani benden kaçırdıkları şeyi ben sosyal medyada görünce gerçekten çok...” diyen Köksal, yangının video görüntülerini de sosyal medyadan gördüğünü aktardı. Bunun üzerine komisyonun AKP’li Başkanı Altınok “Vallahi ben de sosyal medyada gördüm” dedi. AKP Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı da konuyla ilgili “Kartalkaya yangının üzerine kafa yoran bir sürü insan olarak istiyoruz ki yani halka ulaşmadan, kamulaşmadan önce biz bilgiye sahibi olalım. Sosyal medyadan önce en azından bir önceliğimiz olsun” ifadelerini kullandı. Öte yandan komisyonda yine bakanların komisyona gelmemesi eleştirildi. Bunun üzerine komisyon başkanı Altınok “Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı gelmiş. Bakanlar gelse de iyi olurdu, gelmediyse ben ne yapayım yani?” savunmasını yaptı.