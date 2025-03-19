Kartalkaya Komisyonu'nda Bakan Kurum yerine Bakan Yardımcısı

Yayınlanma: 19.03.2025 - 04:00

Güncelleme: 19.03.2025 - 04:00

Meclis’te Kartalkaya’da yaşanan otel yangını faciasını araştırmak için kurulan komisyona Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da gelmedi.

Çalışma ve sosyal güvenlik bakanı ile kültür ve turizm bakanının toplantısına katılmadığı Kartalkaya Komisyonu’nun dünkü oturumuna Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı çağırıldı. Ancak komisyonun önceki oturumunda diğer bakanların yaptığı gibi Bakan Murat Kurum da komisyona gelmedi.

Kurum’un yerine Bakan Yardımcısı Hasan Suver ve bakanlık bürokratları geldi. Bakanlık temsilcileri “Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik”te değişiklik hazırlığında olduklarını söyledi.

Bakanlık bürokratlarının paylaştığına göre; itfaiyelerin bina denetiminde yetersiz kaldığıyla ilgili eleştirilere karşı farklı sistem geliştirilecek. Yönetmeliğe “yangın uzmanı” tanımlaması getirilecek. Bu kişinin hangi bölümlerden mezun olacağı, nasıl bir çalışma yapacağı konusunda yönetmelikte kriterler olacak. Öte yandan komisyonda bakanlık temsilcilerine yanan otelin yönetmeliklere uygun bir yangın merdiveni olup olamadığının denetlenmesinin kimin yetkisinde olduğu soruldu. Bakanlık temsilcileri de bu konuda yetkinin kendilerinde olmadığını, yerel idarede ve itfaiyede olduğuna işaret etti.