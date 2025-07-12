Kartalkaya mağdurları anlattı: 'Banyoda ölümü bekledik'

Bolu Kartalkaya’daki Grand Kartal Otel’de 78 kişinin hayatını kaybettiği büyük yangın faciasının altıncı duruşmasında, yitirilen canların ardından adalet arayışı yükseldi. Oğlunu kaybeden Danıştay 9. Daire Ceza Başkanı Abdurrahman Gençbay, sanıkların “suçsuzum” savunmalarına karşı tepkisini dile getirirken, “Organize kötülüğü aşçı yamağına bağlamaktan utanmıyorlar” dedi. Gençbay, kamu görevlilerine yönelik soruşturma izni verilmemesini de sert sözlerle eleştirdi.

'BUNLAR BENİM KIYMETLİLERİM' MANTIĞIYLA SORUŞTURMA ENGELLENİYOR

Gençbay, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın istemine rağmen Turizm Bakanlığı’nın kendi yetkilileri hakkında soruşturma izni vermediğini vurguladı. “Turizm Bakan Yardımcısı’na soruşturma izni istendiğinde, bakanlık ‘bunlar benim kıymetlilerim’ demeye getiriyor” diyen Gençbay, bu tavrın yargılamaya gölge düşürdüğünü belirtti.

'BİZ BURAYA MAHALLE KAVGASI İÇİN GELMEDİK'

Duruşmada konuşan Gençbay, oğlunun ve arkadaşının hiçbir tanıdıkları olmayan insanları kurtarmak için alevlerin içine daldığını söyledi. “Uykularında katledildiler” diyen Gençbay, sanıkların müştekilerin acısına bile tahammül edemediğini ifade etti.

'HALİT ERGÜL HARAMİ DÜZENİNİ KURDU'

Gençbay, otel yönetimini ve kamu idarelerini hedef aldı. Otelin “kibrit kutusu gibi” olduğunu söyleyen Gençbay, vergi kaçakçılığından otelin denetimsizliğine kadar bir dizi skandalı gündeme taşıdı: “Burada yargılanması gereken Turizm Bakanlığı, Çalışma Bakanlığı, valiler var.”

'DÜNYADA EN BÜYÜK 6. OTEL YANGINIYDI'

78 kişinin yaşamını yitirdiği facianın cezasız kalmaması gerektiğini vurgulayan Gençbay, “Bu dava yapanın yanına kâr kalmadığı bir dava olacak” dedi. “Burada mahkemeye çok büyük bir sorumluluk düşüyor” ifadelerini kullandı.

'PARTNERLERDEN BİRİ İŞİNİ YAPSAYDI FACİA OLMAYACAKTI'

Yangının boyutlarının bu denli büyük olmasında birçok kamu kurumunun ihmali olduğunu belirten Gençbay, belediyenin yangına uygunluk belgesi verdiğini, tahliye sistemlerinin çalışmadığını ve otelin planlamasının baştan aşağı sorunlu olduğunu söyledi.

'RESMİ GÖREVLİLER SORUŞTURULMUYOR'

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkilileri hakkında da soruşturma izni verilmediğini söyleyen Gençbay, otelin kuruluşundan bu yana görev yapan tüm valilerin de sorumluluğu olduğunu belirtti. “İdarenin varlık sebebi görevini yerine getirmemesi cezai yaptırımı doğurur” dedi.

SERPİL GENÇBAY: 'BU DAVA 78 KİŞİNİN DEĞİL, TÜM TOPLUMUN'

Ankara 11. İdare Mahkemesi Hakimi Serpil Gençbay da duruşmada söz aldı. Yangında oğlunu kaybeden Gençbay, “Oğlumu morgdan aldım. Onlar sadece kendi çocukları için değil, herkes için mücadele etti. Bu dava herkesin davası” dedi.

'KIZARMIŞ TAVUK KAMYONUNDA CESETLER TAŞINDI'

Serpil Gençbay, “Siyah poşetlerdeki cenazeler, üzerinde kızarmış tavuk görseli olan kamyonlarla taşınıyordu. Biz çocuklarımızı teşhis etmeye çalışıyorduk” sözleriyle adli sürecin trajik boyutunu gözler önüne serdi.

ERAY MERCAN: 'KATİL BELLİ, AMA HESAP SORAN YOK'

Yangında oğlunu kaybeden Eray Mercan, otelin resepsiyonistinin kaçmasına rağmen tutuksuz yargılandığını, oğlunun ise kurtarma çabası sırasında yaşamını yitirdiğini söyledi. “Belgeler sümen altı edilmiş, alarm susturulmuş. Bu bir kaza değil, bu bir katliam” dedi.

SEVGİ SELVİ: 'BANYODA ÖLÜMÜ BEKLEDİK'

Yangın sırasında otelde kalan 19 yaşındaki Sevgi Selvi, yaşadıklarını gözyaşları içinde anlattı. “Asla alarm çalmadı. Islak bezle ağzımızı kapattık. Banyoda ölümü bekledik. Otele sürekli giderdim ama o gece ölümle yüz yüze geldim” dedi.

GENÇBAY: 'BU MAHKEME TARİHE GEÇECEK BİR SAYFA AÇACAKTIR'

Davanın bir cezasızlık örneği olarak kalmaması için mahkemeye tarihi bir sorumluluk düştüğünü söyleyen Abdurrahman Gençbay, “Bu mahkeme kararlarıyla hukuk tarihine geçecek. Bolu’da hâkimlerin olduğunu tüm dünyaya gösterin” çağrısında bulundu.