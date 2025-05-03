Kartalkaya yangını 100. gününde: Aileler, Meclis'te yangının yargılama sürecini sorguladı

Yayınlanma: 03.05.2025 - 04:00

Güncelleme: 03.05.2025 - 04:00

Kartalkaya’daki otel yangınında oğlunu kaybeden Zeynep Kotan, otel yönetim kurulu üyelerinin yangından 65 gün sonra haklarında tutuklama kararı çıkartıldığını ve olaydan iki ay sonra bile ifadelerinin alınmadığını söyledi. Tutuklu sayısının azaldığını aktaran Şaban Filiz ise “Tutuklu sayısı azalıyor ancak sanıklarının kim olduğunu dosyada göremiyoruz. 28 tutukluydu, şu an 19’u tutuklu. Ne sebeple, kimler salındı?” sorusunu yöneltti. Aileler ayrıca yangından sonra otel sahipleri olay yerine girerken kendilerinin yakınlarının eşyalarını bile alamadığını belirtti.

Kartalkaya’daki otel yangınında yaşamını yitirenlerin aileleri, Meclis’te konuyu araştırmak için kurulan komisyonda otel sahipleri ve yargılama sürecine ilişkin konuştu. Yangında oğlunu kaybeden Zeynep Kotan, adli sürecin çok yavaş ilerlemesini eleştirerek “Yüzüncü gündeyiz. Ne yazık ki otel misafirlerinden ve çalışanlardan hâlâ ifadesi alınmayan pek çok kişi var. Bu kadar alınmamış ifade varken nasıl bir iddianame hazırlanıyor bilmiyorum. Tutuklanmayan otel yönetim kurulu üyelerinin olaydan iki ay sonra bile ifadeleri alınmamıştı. Serbestçe dışarıda dolaşan bu kişilerin otel çalışanlarının ifadeleri üzerinde baskı oluşturabileceği, delil karartma çabalarının olabileceği endişelerimizle bu konuya dikkat çekmeye çalıştık. Ancak altmış beş gün sonra haklarında tutuklama kararı çıktı” dedi. Yangında kızını, damadını ve iki torununu kaybeden Şaban Filiz de tutuklularla ilgili soruları olduğunu söyleyerek “Ya ben çok üzülüyorum, bizim ne işimiz var burada? Nerede devlet? Ben her sene vergimi veriyorum. Niye bununla uğraşıyorum, niye buralara geliyorum? Soruşturma evresi çok uzun sürdü. Kovuşturma, istinaf ve temyizi de düşünürsek uzun sürecektir. Gecikmiş adalet, adalet değil. Tutuklu sayısı günden güne azalıyor ancak sanıklarının kim olduğu bilgisini dosyada göremiyoruz. 28 tutukluydu, şu an 19’u tutuklu. Ne sebeple, kimler salındı?” dedi.

‘BİZ GİREMEDİK, OTEL SAHİPLERİ GİRMİŞ’

Yangında 15 yaşındaki oğlunu yitiren Rıza Eray Bağcı da olay yerine giriş çıkışları eleştirdi. Oğlunun bilekliğini gösteren Bağcı “Bizler evlatlarımızın, ailelerimizin hatıralarına, eşyalarını ulaşamazken, bizim olay yerine yaklaşmamıza izin dahi verilmezken otel sahiplerinin ve çalışanların günlerce otele girip çıktığı sizin toplantılarınızın tutanaklarından üzüntüyle öğrendiğimiz gerçekler. Benim evladından geriye sadece bu bileklik kaldı. Ben şanslıyım çünkü canlarının hiçbir eşyasına, hatırasına ulaşamayan bir sürü ailemiz var. Araştırma Komisyonu tutanaklarında şu açıkça yazıyor: Yangının nasıl yayıldığını, nasıl beslendiğini günler sonra anlayabildik çünkü olay yeri korunmamış. Deliller yerinden oynatılmıştı” ifadelerini kullandı. Ayrıca kamera kayıtlarına ulaşamadıklarını da söyleyen Şaban Filiz “Bilirkişi raporunda görüyoruz ki yangın sırasında kamera aktifti. Bu kamera kayıtları bize ve avukatlarına teslim edilmedi. Kayıtların incelenmesini, detaylı tespit yapılmasını istiyoruz. Yakınlarımızın eşyalarının bir kısmına parça parça ulaştık, telefona hâlâ ulaşamadık. Teslim edilmesini istiyoruz” diye konuştu.