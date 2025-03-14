Kartalkaya’da ‘kusurlu kim’ sorusu yine yanıtsız
Kartalkaya’da ‘kusurlu kim’ sorusu yine yanıtsız
Meclis’te bakanlıkları davet edilen bakanların oturumlarına katılmadığı Bolu Kartalkaya’da yaşanan otel yangını faciasını araştırmak için kurulan komisyon, önceki gün turizm ve otelcilik sektöründen temsilcileri dinledi.
Sektör temsilcilerinin sunumundan sonra söz alan DEM Partili Ömer Faruk Hülakü “Kusurlu kurum sizce hangisi” sorusunu yöneltti. Komisyonun AKP’li Başkanı Selami Altınok, bu soruya karşı “Cevap verebileceklerini düşünüyor musun?” dedi.
Altınok, gelen temsilciler sivil toplum kuruluşu üyeleri olduğu için bu sorunun sorulmasının haksızlık olacağını savundu. Hülakü’nün, “Belki cevap verirler” sözüne karşın komisyonun bu oturumunda da “Kusurlu kim” sorusuna yanıt bulunamadı.
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