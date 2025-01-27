Kartalkaya'daki otel faciasına ilişkin otelin muhasebe müdürünün ifadeleri ortaya çıktı: 'Maliyeti yüksek olacaktı'

Yayınlanma: 27.01.2025 - 14:46

Güncelleme: 27.01.2025 - 14:46

Bolu'daki Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de yaşanan yangın faciasına ilişkin gelişmeler sürüyor.

Tutuklu bulunan otelin muhasebe müdürü Kadir Özdemir'in savcılıktaki ifadesi ortaya çıktı.

Başvuruları üzerine itfaiyeden bir yetkilinin gelip otelin tamamını denetlediğini kaydeden Özdemir, denetleme sonucunda tespit edilen eksiklikleri gidermenin maliyeti yüksek olacağı için iptal başvurusunda bulunduklarını ifade etti.

Sabah'ta yer alan habere göre Özdemir'in ifadesinin bir bölümü şöyle:

“EKSİKLERİ GİDERMEK ÇOK MASRAFLIYDI”

“Denetlerken muhasebe elemanı Cemal bey refakat etmiş, itfaiye raporu çıktıktan sonra otelin tamamının denetlendiğinden haberim oldu. denetleme raporu çıktıktan sonra Cemal beni arayarak, Emir Bey (otelin işletme müdürü ve aynı zamanda otelin sahibi Halit Ergül’ün damadı) ile görüştüğünü eksikliklerin çok masraflı olduğunu bunları yapamayacaklarını başvuruyu iptal etmemiz gerektiğini söylemiş, ben de sonrasında Emir bey ile görüşerek başvuruyu iptal iptal edelim mi diye sordum. O da tamam edelim dedi, ben de bunun üzerine Bolu Belediye Başkanlığına giderek halkla ilişkiler bölümüne giderek önceki başvurumun iptal edilmesini istiyorum dedim. Onlar da dilekçeni var dediler.”

“SEDAT GÜLENER DİLEKÇE VERMEMİZİ SÖYLEDİ”

“Bu konuyu Ahmet Demir ile paylaştım. Ahmet Demir Gazelle Otelde Genel Müdür olarak çalışır. Ancak resmi olarak belge sıfatı yoktur. Ama fiilen Genel Müdür olarak çalışır. Ahmet Demir de kendisi ile konuyu paylaşmam üzerine Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener ile görüşmüş, Sedat Gülener, Ahmet Demir'e iptal dilekçesi vermemizi söylemiş. Daha sonra ben de Emir Bey'le bu konuyu paylaştım.”