Kartalkaya'daki otel faciasında gözaltına alınan 2 kişiye tutuklama
Bolu Kartalkaya'daki otel faciasına ilişkin gözaltına alınan İl Özel İdaresi yöneticileri hakkında karar verildi.
Bolu Kartalkaya'daki otel faciasına ilişkin gözaltına alınan İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sırrı Köstereli ve Genel Sekreter Yardımcısı Bünyamin Bal tutuklandı.
Dün başsavcılığın soruşturması kapsamında, Bolu İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Köstereli ve Genel Sekreter Yardımcısı Bal gözaltına alınmıştı.
21 KİŞİ TUTUKLANDI
Soruşturma kapsamında daha önce 28 şüpheli gözaltına alınmış, bunlardan 19'u tutuklanmış, 8'i adli kontrol şartıyla olmak üzere 9 kişi serbest bırakılmıştı. Böylece tutuklu sayısı 21'e yükselmiş oldu.
Etiketler: #Kartalkaya #Yangın
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