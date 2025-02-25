Kartalkaya'daki yangın faciası: Meclis Araştırma Komisyonu inceleme yapacak

Yayınlanma: 25.02.2025 - 17:26

Güncelleme: 25.02.2025 - 17:36

'TBMM Kartalkaya'da Bir Otelde Meydana Gelen Yangını Araştırma Komisyonu', Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) yetkililerini dinlemek üzere AKP Erzurum Milletvekili Selami Altınok başkanlığında toplandı.

Komisyon toplantısının açılışında konuşan Altınok, komisyonun çalışma programıyla ilgili bilgi verdi.

İNCELEME YAPILACAK"

Selami Altınok, "Yarın Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın temsilcileri, otel yangını ile ilgili açıklamalarını yapacaklar. Hazırlıklarımızı yaptık, nasip olursa cuma günü heyetimiz ile beraber, Bolu Kartalkaya'ya gidip bu acı olayın meydana geldiği otelde inceleme yapacağız. Yüreklerimizi yakan, milletimizi mateme boğan, 85 milyonun acı içerisinde kıvranmasına sebep olan, 78 tane canımızın rahmete kavuştuğu bir acı ve menfur olayı yaşadık. Hele de bunların 36 tanesinin çocuk olduğu ve yardıma muhtaç evlatlarımızın olduğunu düşününce, olayı konuşurken bile kelimeler insanın boğazında düğüm düğüm oluyor. Bir daha bu gibi acıların yaşanmaması için neler yapabileceğimiz konusundaki sorumluluğumuzu iyi niyetle yürüteceğimize inanıyorum" ifadelerini kullandı.

'AFAD 55 DAKİKADA YANGIN BÖLGESİNDE OLDU'

Ardından konuşan AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan, göreve yeni başladığını belirterek, "Bolu Kartalkaya'da meydana gelen elim yangın sırasında Mersin'de bulunuyordum. Her şeyden önce insan olarak bu gelişmeleri içimiz yanarak takip ettik. Bu elim yangın milletçe içimizi yaktı. Sonrasında böyle bir görev tevdi edilince, orada görev yapan arkadaşlarımdan gerekli bilgileri aldık. AFAD Başkanlığımızın temel görevi, afetlerde ve acil durumlarda özellikle müdahalenin koordine edilmesi ve bu konudaki işlemlerin yerine getirilmesidir" diye konuştu.

Daha sonra AFAD Afetlere Müdahale Genel Müdürü Dr. Sadi Ergin, komisyon üyelerine sunum yaptı.

Ergin, otel yangınıyla ilgili, "Yangın ihbarı tabii öncelikle 112 istasyonuna geldi. 112'ye ihbar düşmesinin ardından AFAD Başkanlığı, AFAD İl Müdürlüğü personeli, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri müdahale için harekete geçmişlerdir. 112'nin ihbarı 03.27'de başlamış, Kartalkaya Jandarma Karakolu 24 dakika içerisinde olay mahalline varmış. Sağlık ekipleri 46 dakika ile olay mahallinde olmuş. İtfaiye 57 dakika sonra olay mahallinde oluyor ancak itfaiyenin büyük bir tankeri var ve dağa çıktığı için 10 dakika gecikmiş olması gayet normal gözüküyor. 112, AFAD'ın yangın ile çok ilintisi olmadığını değerlendirerek 03.27'de ihbar verilmemiş, 04.03 itibari ile haber verildi. AFAD ekiplerimiz 55 dakika içerisinde yangın bölgesinde oldu. Müdahale devletin bütün imkanları kullanıldı, sahada bulunan bütün kurumlarımız yangını etkisiz hale getirmek için mücadele etti. Ne yazık ki 78 vatandaşımızı kurtaramadık, hepimiz gerçekten çok üzüldük" dedi.

Komisyon toplantısı devam ediyor.