Kartalkaya'daki yangında yakınlarını kaybeden yurttaş isyan etti: 5 milyon dolarlık hareketlilik var gözaltı yok!

Yayınlanma: 13.02.2025 - 15:17

Güncelleme: 13.02.2025 - 15:17

Bolu Kartalkaya'da bulunan Grand Kartal Otel'de 21 Ocak gecesi çıkan yangın, geride birçok acılı aile bıraktı. Yangında 36'sı çocuk olmakla beraber 78 kişi hayatını kaybetti. Yangının ilk anlarından itibaren yetkililerin kamuoyuna yeterli bilgiler vermeyişi ve yangın sürdüğü sırada Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un spor yapmaya devam etmesi acılı ailelerin ve kamuoyunun tepkisini çekti.

Aradan geçen üç haftada soruşturma kapsamında gözaltına alınan 30 kişiden, aralarında otelin sahibi Halit Ergül, genel müdürü Emir Aras, itfaiyeden sorumlu Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, Bolu İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sırrı Köstereli, Genel Sekreter Yardımcısı Bünyamin Bal, İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun ve otelin gece aşçısı Faysal Yaver'in de aralarında bulunduğu 21 şüpheli tutuklandı. 9 şüpheliden 1'i savcılık ifadesi sonrası serbest bırakılırken 8'i adli kontrolle serbest kaldı. Son olarak otelin gündüz aşçısı Enver Öztürk'ün tutuklanmasıyla soruşturmada tutuklu sayısı 22'ye yükseldi. Ancak gerçek sorumlular hâlâ yargı karşına çıkmadı.

AİLELER ŞEFFAF BİR SORUŞTURMA İSTİYOR

Yangında yakınlarını kaybeden isimlerden biri de Mustafa Binler'di. Yeğeni Vedia Nil Apak ve kız kardeşi Ferda Apak otelde çıkan yangın sonucu hayatını kaybeden Binler, yangının ardından geçen 22 günde, soruşturmanın yavaş ilerlediğini belirtti. Otel sahipleri ve yöneticilerinin uzun süre gözaltına alınmamasına tepki gösterdi.

“Bazı kişiler hâlâ yurtdışına çıkış yasağı olmadan dolaşıyor. İl Özel İdaresi Genel Sekreteri ancak 14 gün sonra gözaltına alındı. Neden bu kadar gecikildi” diye soran Binler, soruşturma sürecinin şeffaf yürütülmediğini de vurguladı.

Yangın faciasıyla ilgili ciddi iddiaların araştırılmadığını belirten Binler, otel yöneticilerinin 7. günde Bolu 6. Noter'de şirket araçlarını devrettiğine ve banka hesaplarından 5 milyon dolar çekildiğine dair duyumlar aldıklarını söyledi. Ardından “Böyle bir finansal hareketlilik varken neden bir inceleme yapılmıyor” diyerek yetkililere seslendi.

Yangında hayatını kaybeden kız kardeş Ferda Apak

TÜRKİYE'DE BİR CEZASIZLIK OLGUSU HÂKİM

Konuya ilişkin konuştuğumuz Ceza Hukukçusu Prof. Dr. Murat Volkan Dülger, Grand Kartal Otel soruşturmasını Cumhuriyet'e değerlendirdi. Türkiye'de daha önce hemen her olayda olduğu gibi olayın ardından birkaç kişinin tutuklandığına ve böylece kamuoyu baskısının hafifletildiğine değinen Dülger, daha önce gerçekleşen yangın, deprem ve maden facialarında hangi gerçek sorumluların tutuklandığını ve ceza aldığını sordu.

Türkiye'de bir cezasızlık olgusunun hâkim olduğunu belirten Dülger, "Birkaç kişinin soruşturma kapsamına alınarak tutuklanması gerçek sorumluların cezalarını aldığı anlamına gelmeyecektir. Zira tutuklama yalnızca bir koruma tedbiridir. Asıl önemli olan hukuka uygun bir şekilde yürütülen soruşturma sonucundan olaydan sorumlu kişilerin tespit edilip haklarında mahkumiyet kararı verilmesidir. Yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği pek çok olay yaşandı. Ancak bu olayların sonu gelmediği gibi bu zamana kadar kimse sorumluluk üstlenmedi" dedi. Ceza Hukukçusu Prof. Dr. Murat Volkan Dülger