Kartalkaya'daki yangın faciasında hayatını kaybeden Alya Altın'ın videosu ortaya çıktı: 'Çok şanslıyız, çünkü Grand Kartal'da yer varmış'

Yayınlanma: 05.03.2025 - 11:17

Güncelleme: 05.03.2025 - 11:28

Bolu Grand Kartal Otel’de 21 Ocak’ta çıkan yangında annesi Dr. Öğretim Görevlisi Kübra Tonguç Altın ile birlikte hayatını kaybeden ve annesinin memleketi Manisa’nın Soma ilçesinde toprağa verilen 9 yaşındaki Alya Altın’ın, Bolu Grand Kartal Otel’e tatile gitmeden önce babasına attığı video, yürekleri dağladı.

Videoda Alya’nın tatil heyecanı ve mutluluğu görülürken, bebeklikten beri birlikte olduğu en yakın arkadaşı Derin ile aynı otelde tatil yapacak olmanın heyecanını yaşadığı görüldü.

Yangında Derin Yalçın da yakın arkadaşı Alya Altın gibi hayatını kaybetmişti.

"ÇOK ŞANSLIYIZ ÇÜNKÜ..."

Çektiği videoda minik Alya, gözlerinin içi parlayarak anlattığı tatil heyecanında şunları söyledi:

"Çok şanslıyız çünkü Grand Kartal Otel’de yer varmış ve biz de otele rezervasyon yaptırdık birlikte tatile kayağa gideceğiz. Ayrıca Annem söyledi biliyor musun Derin’in ailesi ile yan yana oda tutmaya çalışıyor. Yan yana oda olmasa da bir şey olmaz en azından birlikte tatile gidiyoruz."

NE OLMUŞTU?

Alya Altın’ın babası Hilmi Altın ise yangından yaralı olarak kurtulmuş ve cenaze töreninde bir eli kızının bir eli de eşinin tabutunda ayakta durmakta zorlandığı halleriyle hafızalara kazınmıştı.