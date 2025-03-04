Kültür Bakanı’ndan sonra Çalışma Bakanı da Kartalkaya Komisyonu'na gelmedi: Komisyona 'bakan' yok!

Bolu Kartalkaya’da yaşanan yangın faciasını araştırmak için kurulan komisyona Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy gibi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da gelmedi. Muhalefet milletvekilleri komisyonda duruma tepki gösterdi.

Kültür Bakanı’ndan sonra Çalışma Bakanı da Kartalkaya Komisyonu'na gelmedi: Komisyona 'bakan' yok!
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Sarp Sağkal
Yayınlanma: 04.03.2025 - 15:45

Meclis’te Kartalkaya’daki otel yangınında 78 kişinin yaşamını yitirdiği facianın araştırılması için kurulan komisyon Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan gelen temsilcileri dinledi. 

Geçen hafta bakanlığının sunumuna gelmeyen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy gibi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da komisyon toplantısına katılmadı. Işıkhan’ın yerine Bakan Yardımcısı Lutfihak Alpkan ve bürokratlar sunum yapmaya geldi. 

MUHALEFETTEN ELEŞTİRİ!

Muhalefet milletvekilleri de bakanların komisyona gelmemesini eleştirdi. 

CHP İzmir Milletvekili Ednan Arslan, “Bu komisyon önemli bir komisyon. Bakan düzeyinde temsil edilirse raporu güçlü olacak. Bakanı suçlama niyetimiz yok. Hepimizin niyeti 78 canın neden yaşamdan koparıldığını sormak” dedi.


Etiketler: #Kartalkaya #Kartalkaya Kayak Merkezi

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