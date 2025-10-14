'Kas gevşetici' ayrıntısı... Yoğun bakımdaki ölümde korkunç iddia: Hemşirenin kendisine tüküren hastayı iğneyle öldürdüğü öne sürüldü!

Gaziantep’te üç yıl önce trafik kazası geçirdikten sonra dizinden yaralanan Abdurrezzak Baysal, tedavi gördüğü özel hastanenin yoğun bakım servisinde hayatını kaybetti.

Ailenin suç duyurusu üzerine başlatılan soruşturmada, hastanede görevli bir hemşirenin doktor talimatı olmaksızın başka bir hastaya ait kas gevşetici ilacı Baysal’a enjekte ettiği tespit edildi. Otopsi talep edildi ve dosya Adlî Tıp Kurumu’na gönderildi.

Adlî Tıp'tan gelen raporda, Baysal’ın ölümünün enjekte edilen ilaçtan kaynaklandığı belirtildi. Bu kapsamda görevli hemşireler Aslı Ersoy ve Mustafa Çelik hakkında dava açıldı.

Sabah'ın haberine göre, Gaziantep 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tanık hasta bakıcı Semihat Ö., “Yoğun bakıma girdiğimizde Aslı hemşire ile maktul arasında tartışma yaşanıyordu. Maktul Aslı hemşireye tükürünce hemşire sinirlenip hastanın ağzını pike ile kapattı. ‘Ben sana ne yapacağımı bilirim şimdi’ dedi. Oradaki başka bir hastanın entübe ilacından 2 cc alarak ‘Mustafa, Baysal’a bunu yap’ dedi” ifadelerini kullandı. Tanık, ilacın uygulanmasından birkaç dakika sonra hastanın fenalaştığını, yaklaşık 45 dakika müdahale edildiğini söyledi.

"SABAH EVİNE GETİRECEKTİK, BİZE TABUTUNU VERDİLER"

Mahkeme, ölümün enjeksiyondan kaynaklandığına dair raporun dosyaya gelmesi için davayı 3 Aralık tarihine erteledi.

Baysal’ın kardeşi İpek Baysal, “Abim trafik kazası geçirmişti. Sadece dizinde kırık vardı, onun dışında sağlıklıydı. hastaneden aradılar ve 'Abiniz kalp krizi geçirdi, vefat etti' dediler. Sabah evine getirecektik, bize tabutunu verdiler. Adalet istiyoruz” dedi.