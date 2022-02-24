Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin davada yeni gelişme

24 Şubat 2022 Perşembe, 11:59

Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülmesine ilişkin 26 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam edildi. İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, 26 firari sanığın CMK'dan atanan avukatları ile şikayetçi Hatice Cengiz avukatı Ali Ceylan ile birlikte katıldı.

Talebi sorulan şikayetçi Hatice Cengiz ve avukatı, eksiklerin giderilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, Suudi Arabistan Krallığı'ndan Türkiye'de yargılanan sanıklar hakkında Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin bir soruşturma veya kovuşturma olup olmadığına ve sanıklar hakkında kesinleşmiş karar var ise gönderilmesi için istenen belgelerin beklenmesine hükmetti.

Yakalama emri bulunan 26 sanığın infazının beklenmesine karar veren mahkeme, duruşmayı 31 Mart'a erteledi.

