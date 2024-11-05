Yayınlanma: 05.11.2024 - 16:27

Güncelleme: 05.11.2024 - 16:27

Ekim enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla kiracıların merakla beklediği Kasım kira artış oranı da netlik kazandı. Peki, Kasım ayı konut ve iş yeri kira tavan zam oranı ne kadar oldu?

KASIM AYI KONUT VE İŞ YERİ KİRA ARTIŞ ORANI YÜZDE KAÇ OLDU?

TÜİK'in bugün açıkladığı ekim ayı verilerine göre 12 aylık TÜFE artış ortalaması yüzde 62.02 olarak gerçekleşti dolayısıyla bu ay yenilenecek konut ve iş yeri kira kontratlarında zam tavanı yüzde 62.02 olacak.

EKİM AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE OLMUŞTU?

Eylül verilerine göre 12 aylık TÜFE artış ortalaması yüzde 63.47 olarak gerçekleşti. Dolayısıyla Eylül ayında yenilenen konut ve iş yeri kira kontratlarında zam tavanı yüzde 63.47 olarak belirlenmişti.